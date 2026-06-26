Как в Перми прошёл Дягилевский фестиваль

В 2026 году фестиваль собрал более 480 участников и прошёл сразу на 14 площадках города. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, программа стала более плотной и разнообразной, а уровень постановок заметно вырос. Особо отмечались сочетание балета, музыки и современного искусства, а также баланс между классикой и экспериментом. Фестиваль также укрепил статус Перми как одного из культурных центров страны.