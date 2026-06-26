Пермское УФАС предупредило сеть АСЗ «Ликом» о недопустимости нарушения закона

Управление антимонопольной службы по региону рассмотрело жалобы на резкий рост цен на бензины на сети АЗС «Ликом». Как сообщается на сайте ведомства, в ходе проверки было установлено, что розничные цены на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95, которые продаются на заправках «Ликом», с 22 по 26 июня выросли в среднем на 20 ₽ за литр. «При этом анализ состояния конкуренции на розничном рынке реализации автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 в границах присутствия ряда АЗС “Ликом”, расположенных на территориях различных муниципальных образований Пермского края, показал наличие их доминирующего положения (рыночная доля 100%)», — сообщается в релизе.