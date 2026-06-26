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Мишустин назвал Сергея Иванова патриотом, преданным интересам Отечества

Мишустин назвал Сергея Иванова патриотом, преданным интересам Отечества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова патриотом, безгранично преданным интересам Отечества, умевшим добиваться необходимых результатов, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.

Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

«Не стало Сергея Борисовича Иванова — видного государственного, политического и общественного деятеля. Это невосполнимая утрата для всех, кто его ценил и уважал», — говорится в соболезнованиях.

Мишустин подчеркнул, что за время службы в органах госбезопасности, на посту министра обороны, работы в правительстве и администрации президента Сергей Иванов зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня, а также компетентным, ответственным и эффективным руководителем.

«Патриот, безгранично преданный интересам Отечества, он не раз доказал, что обладает стратегическим мышлением, умением добиваться необходимых результатов», — подчеркнул российский премьер.