Мишустин назвал Сергея Иванова патриотом, преданным интересам Отечества.

Мишустин подчеркнул, что за время службы в органах госбезопасности, на посту министра обороны, работы в правительстве и администрации президента Сергей Иванов зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня, а также компетентным, ответственным и эффективным руководителем.