100 тысяч рублей получат резервисты «БАРС-НН» за каждый сбитый беспилотник

Благодаря указу губернатора участники «БАРС-НН» будут получать не только среднемесячную зарплату, выплаты от 20 тысяч, региональную доплату в 50 тысяч рублей, но и денежную награду за уничтоженные беспилотники в размере 100 тысяч рублей.