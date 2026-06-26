В Прикамье стала известна тройка кандидатов от «Партии пенсионеров» в Госдуму

Эти же кандидаты выдвинуты «Партией пенсионеров» и по одномандатным округам. Господин Грибанов пойдет на выборы по округу № 65 (Кудымкарский), господин Петухов будет представлять «пенсионеров» в округе № 62 (Пермский), а госпожа Казанцева в округе. № 64 (Кунгурский). По округу № 63 (Чусовской) от партии выдвинута самозанятая Галина Автухович.