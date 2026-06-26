В Хабаровском крае 27 июня обойдётся без опасных метеоявлений

В Хабаровском крае 27 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако дожди в регионе ожидаются, а в некоторых районах — довольно сильный ветер. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.