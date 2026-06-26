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В Хабаровском крае 27 июня обойдётся без опасных метеоявлений

В северных районах Хабаровского края возможны заморозки до −1 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 27 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако дожди в регионе ожидаются, а в некоторых районах — довольно сильный ветер. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске синоптики обещают небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +11…+13 градусов. Днём будет нежарко — всего +17…+19 градусов. Ветер северо-восточный, 7−13 метров в секунду.

На юге края кратковременные дожди. Ночью от +10 до +15, днём от +17 до +22 градусов. Ветер северо-восточный, 9−14 метров в секунду.

В центральных районах ночью местами кратковременный дождь, днём осадков не ожидается. Исключение — Советско-Гаванский и Ванинский районы, там дождь. Ночная температура — от +8 до +13 градусов, дневная — от +11 до +22. Ветер северо-восточный, 2−14 метров в секунду.

На севере края без существенных осадков. Ночью температура может опускаться до −1 градуса, днём воздух прогреется до +10…+20 градусов. Ветер различных направлений, 2−7 метров в секунду.

Жителям северных районов стоит помнить о возможных заморозках: садоводам и огородникам рекомендуется укрывать теплолюбивые растения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru