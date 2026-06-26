В России усилят контроль за ввозимой подкарантинной продукцией

Граждане и юрлица, которые владеют на праве собственности или ином законном основании подкарантинными объектами либо занимаются производством (в том числе переработкой), импортом, экспортом, хранением, перевозкой и реализацией подкарантинной продукции, будут обязаны представлять такие сведения в эту информационную систему.