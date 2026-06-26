Президент подписал закон о создании Белгородского гарнизонного военного суда

Как сообщал «Ъ-Черноземье» 10 июня, штатная численность Белгородского гарнизонного военного суда составит 24 человека: пять судей, 14 работников аппарата, а также пять сотрудников охраны и обслуживания. На первоначальном этапе его предполагают разместить на площадях Октябрьского районного суда Белгорода. В перспективе планируется подобрать отдельное здание из объектов федеральной собственности.