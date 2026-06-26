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Волгоградец с позывным «Кощей» возглавил расчет БпЛА

Не имея опыта в управлении беспилотниками, 31-летний житель Волгоградской области всё же принял для.

Не имея опыта в управлении беспилотниками, 31-летний житель Волгоградской области всё же принял для себя решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и поступил на службу в войска беспилотных систем (БпС). Сегодня сомневавшийся на первых порах в своих навыках мужчина уже возглавляет расчет БпЛА.

До заключения контракта «Кощей» — такой позывной выбрал себе волгоградец — успел пройти службу по призыву, поработать автомехаником в автосервисе, водителем-механиком.

— В связи с семейными обстоятельствами решил сменить сферу деятельности и подписать контракт. И знакомые посоветовали и в самом военкомате определили, что есть технические знания и подготовка. Сперва сомневался, что я смогу. Что руки справятся с управлением дроном, — делится своими ощущениями начальник расчета БпЛА с позывным «Кощей». — Здесь всё оказалось иначе. Пару дней занятий на симуляторе показывают, что всё возможно.

И у «Кощея» получилось. Пройдя обучение, житель Волгоградской области стал не просто оператором БпС, а начальником расчёта беспилотного летательного аппарата (БпЛА). Главное, отмечает мужчина, что во всем его поддерживает семья.

— Родители, девушка, естественно, переживали. Это нормально. Поддержали и одобрили моё решение. Я всегда с ними на связи, — добавляет участник спецоперации.

По словам волгоградца, сегодня в зоне проведения спецоперации боевые задачи выполняют и многие его товарищи и друзья из Волгограда. Именно их опыт утвердил его в решение подписать контракт с Минобороны.

— Приезжали в отпуск, рассказывали, что не так все и страшно. Очень много дезинформации из разных источников поступает, — говорит «Кощей».

Все положенные от государства и губернатора Волгоградской области выплаты за заключение контракта с Минобороны России житель Волгоградской области уже получил в полном объеме. Так же, как и всё положенное довольствие.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73−49−96, 8−937−700−53−73 и на сайте.

Видео: Южный военный округ.

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