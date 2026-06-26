В Саратовской области поддержат молодых специалистов лесного хозяйства

Выплата будет доступна главным и участковым лесничим, мастерам леса, лесопитомника, инженерам по лесовосстановлению, охране и защите леса, лесопользованию. Для этого необходимо подать письменное заявление в профсоюз и приложить к нему копии диплома об образовании, приказа о назначении на должность, заявления о вступлении в профсоюз, а также согласие на обработку персональных данных. Дополнительную информацию можно уточнить в профсоюзной организации по телефону 8 (8452) 27−88−29.