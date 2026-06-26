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В Саратовской области поддержат молодых специалистов лесного хозяйства

Выплата будет производиться по истечении первого, второго и третьего полного года со дня начала работы.

Источник: Национальные проекты России

Новую меру поддержки в виде выплаты для начинающих работников предприятий лесного хозяйства ввели в Саратовской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Помощь кадрам поможет эффективнее работать по нацпроекту «Экологическое благополучие».

Предполагается, что выплата будет производиться трижды: по истечении первого, второго и третьего полного года со дня начала работы и профсоюзного стажа специалиста. Претендовать на поддержку могут люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием, работающие в государственных и муниципальных учреждениях в сфере лесного хозяйства Саратовской области и являющиеся членами профсоюза.

Выплата будет доступна главным и участковым лесничим, мастерам леса, лесопитомника, инженерам по лесовосстановлению, охране и защите леса, лесопользованию. Для этого необходимо подать письменное заявление в профсоюз и приложить к нему копии диплома об образовании, приказа о назначении на должность, заявления о вступлении в профсоюз, а также согласие на обработку персональных данных. Дополнительную информацию можно уточнить в профсоюзной организации по телефону 8 (8452) 27−88−29.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.