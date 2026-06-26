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В Азербайджан из Ростовской области отправили около двух тонн молочной продукции

Специалисты Россельхознадзора проверили «молочку», предназначенную для экспорта в Баку.

Источник: Комсомольская правда

В Азербайджан из донского региона отправили готовую молочную продукцию. Об этом говорится в канале МАХ территориального Управления Россельхознадзора.

С 15 по 19 июня в местах полного таможенного оформления Ростовской области специалисты досмотрели 1,9 тонны «молочки» для экспорта в Баку.

— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, — говорится в сообщении ведомства.

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