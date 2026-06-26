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Путин подписал закон о штрафах за неразмещение информации о госучреждениях

Путин подписал закон о штрафах за неразмещение информации о госучреждениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение порядка размещения информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений в интернете, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает административную ответственность за несоблюдение требований к размещению, нарушение порядка или сроков размещения информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений на официальных сайтах в интернете.

Совершение данного административного нарушения повлечет за собой наложение на должностных лиц штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей.