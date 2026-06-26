Липецкий застройщик «Интер» признан банкротом

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Интер» зарегистрировано в Липецке в августе 2010 года для покупки и продажи собственной недвижимости. Уставный капитал — 22 тыс. руб. По итогам 2020 года компания отчиталась о 9,6 млн руб. выручки и 30 млн руб. убытка. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Директором является Анастасия Окунева, ей же принадлежат 9,09% долей компании. Сведения о других учредителях не указаны.