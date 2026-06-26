«Т Плюс» в Перми выполнил опрессовки уже для трети теплосетей

Пермские энергетики «Т Плюс» отчитались о завершении первого этапа ежегодных проверок городских тепломагистралей. На данный момент опрессовку прошли 30% теплосетей краевой столицы. Всего в преддверии зимы специалистам предстоит подготовить к несению нагрузок 2056 километров трубопроводов. Такая проверка на прочность и герметичность с помощью повышения давления в трубах — ключевой этап в подготовке к отопительному сезону 2026/27. Следующая волна гидравлических испытаний стартует уже в конце июня — начале июля и затронет, в том числе, микрорайоны Кислотные Дачи, Ива-1 и Садовый.