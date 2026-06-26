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В ключевые сферы Карачаево-Черкесии внедрят ИИ

Так, медицинские организации освоят сразу несколько систем поддержки врачебных решений.

Системы искусственного интеллекта (ИИ) апробируют в двух главных сферах Карачаево-Черкесии — здравоохранении и госуправлении, сообщили в министерстве цифрового развития республики. Подобные технологии становятся доступнее с каждым днем при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Медицинские организации Карачаево-Черкесии освоят сразу несколько систем поддержки врачебных решений: WEBIOMED, «Электронный клинический фармаколог», «ТОП-3 диагнозов». Эти программы помогут врачам сужать круг возможных диагнозов и минимизировать ошибки при назначении лекарств. Использование искусственного интеллекта в госуправлении позволит оптимизировать административные процессы и предложить жителям новый уровень качества государственных услуг.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.