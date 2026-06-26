68 жителей аварийного фонда получили новые квартиры в Шахунье

В Шахунье 68 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Жильцам дали 37 квартир. Они расположены в пятиэтажном доме на ул. Комсомольской. Это стало возможным благодаря региональной адресной программе по переселению из аварийного фонда. Она действует в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Всего удалось расселить 1,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.
Ранее сообщалось, что новые нормы расселения по КРТ утвердили в Нижегородской области.