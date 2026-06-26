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68 жителей аварийного фонда получили новые квартиры в Шахунье

Всего удалось расселить 1,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

В Шахунье 68 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жильцам дали 37 квартир. Они расположены в пятиэтажном доме на ул. Комсомольской. Это стало возможным благодаря региональной адресной программе по переселению из аварийного фонда. Она действует в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего удалось расселить 1,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что новые нормы расселения по КРТ утвердили в Нижегородской области.