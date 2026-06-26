21 благотворительная организация из Черноземья вошла в рейтинги RAEX

Среди фандрайзинговых НКО в список попали 17 организаций из макрорегиона, но ни одна из них не вошла в топ-10. Выше всех расположился белгородский фонд «Святое Белогорье против детского рака» — на 59-м месте. Следом за ним находится воронежский «Добросвет» — на 60-й строчке.