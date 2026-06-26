Мурашко рассказал о новом блоке консультаций по долголетию

«В этом году в программе госгарантий появился новый блок консультаций по долголетию. Регион всегда славился своими долгожителями, и чтобы их стало больше, конечно, сегодня специалисты могут уже такие консультации давать, выпущены методические рекомендации», — сказал Мурашко журналистам.