Мурашко рассказал о новом блоке консультаций по долголетию

НАЗРАНЬ, 26 июн — РИА Новости. Новый блок консультаций по долголетию появился в программе государственных гарантий, теперь они доступны россиянам бесплатно, а для специалистов выпущены методические рекомендации по их проведению, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр в пятницу посетил Республику Ингушетию с рабочим визитом, он оценил работу системы здравоохранения региона, вручил ведомственные и государственные награды.
«В этом году в программе госгарантий появился новый блок консультаций по долголетию. Регион всегда славился своими долгожителями, и чтобы их стало больше, конечно, сегодня специалисты могут уже такие консультации давать, выпущены методические рекомендации», — сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что на сайте «Так здорово» можно найти советы, которые позволят не допустить развития фатальных заболеваний, приводящих к инвалидизации и смерти.