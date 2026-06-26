Метеорологи предупредили о возможном появлении смерчей над морем на Кубани

Ранее Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на четверг, пятницу и субботу штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.