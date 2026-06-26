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Метеорологи предупредили о возможном появлении смерчей над морем на Кубани

Метеорологи предупредили о возможных смерчах на побережье от Анапы до Магри.

КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Вероятность формирования смерчей над морем на участке черноморского побережья Кубани от Анапы до Магри прогнозируется на пятницу и субботу, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«До конца суток 26.06.2026, а также утром, днем и вечером 27.06.2026 на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в Telegram-канале центра.

Ранее Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на четверг, пятницу и субботу штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.