Квантовая кристаллография помогла «увидеть» связи между атомами тяжелых металлов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Химики впервые использовали методы квантовой кристаллографии для изучения структуры экзотических химических связей между атомами тория, в рамках которых сразу три его атома «делят» между собой один или даже два электрона. Этот подход позволит точнее прогнозировать свойства сложно устроенных материалов на базе тяжелых металлов, сообщила пресс-служба британского Манчестерского университета.
«Понимание того, как распределены электроны в сложных атомных системах, крайне важно для оценки их свойств, так как даже малейшие сдвиги в характере связей между атомами сильно меняют то, как ведет себя тот или иной материал. Появление возможности напрямую наблюдать за “общими” для нескольких атомов электронами позволит нам быстрее соединять друг с другом теорию и практику», — заявил профессор Манчестерского университета (Великобритания) Стивен Лиддл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, сейчас химики изучают структуру и свойства сложно устроенных молекул при помощи метода рентгеновской кристаллографии. В рамках этого подхода ученые выращивают кристаллы изучаемых молекул и просвечивают их при помощи очень мощных пучков рентгена, вырабатываемых ускорителями частиц, что само по себе делает этот процесс очень трудоемким и недоступным для большинства исследователей.
Британские химики предположили, что получение этих сведений можно значительным образом удешевить и ускорить при помощи методов квантовой кристаллографии. В их рамках ученые получают одиночную рентгеновскую «фотографию» изучаемой молекулы и определяют при ее помощи трехмерную структуру этого вещества, опираясь на результаты относительно простых квантово-химических расчетов.
В прошлом подход не применялся для изучения молекул с атомами тяжелых металлов, так как некоторые их электроны движутся с околосветовыми скоростями, что особым образом меняет их эффективную массу и другие физические свойства, а также влияет взаимодействия с другими частицами и ядрами атомов. Ученые учли эти релятивистские эффекты и использовали разработанный ими подход для изучения связей в соединениях тория.
Дело в том, что химики-теоретики давно предполагают, что атомы тория и других сверхтяжелых металлов из ряда актинидов могут формировать экзотические связи, в которых участвующие в них электроны «делятся» не между двумя, а сразу тремя атомами. Новый подход позволил впервые подтвердить эту гипотезу, а также раскрыть различия в структуре и поведении таких «тройных» связей, в которых участвует один и два электрона. Схожим образом можно изучить структуру и других сложных материалов на базе тяжелых металлов, подытожили ученые.