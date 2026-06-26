Квантовая кристаллография помогла «увидеть» связи между атомами тяжелых металлов

Дело в том, что химики-теоретики давно предполагают, что атомы тория и других сверхтяжелых металлов из ряда актинидов могут формировать экзотические связи, в которых участвующие в них электроны «делятся» не между двумя, а сразу тремя атомами. Новый подход позволил впервые подтвердить эту гипотезу, а также раскрыть различия в структуре и поведении таких «тройных» связей, в которых участвует один и два электрона. Схожим образом можно изучить структуру и других сложных материалов на базе тяжелых металлов, подытожили ученые.