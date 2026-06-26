Как в Калининграде ограничат движение 27 июня для проведения фестиваля «Янтарные паруса»

В Калининграде в субботу, 27 июня, впервые проведут фестиваль «Янтарные паруса», о котором мы подробно писали здесь. Торжества, организованные для выпускников, состоятся вечером.
Как рассказали в администрации города, завтра с 18:30 до 24:00 во время проведения праздника будет ограничено движение машин:
по ул. Гюго от въезда на парковку около СК «Юность» до ул. Марш. Баграмяна;
по ул. Марш. Баграмяна (от ул. Гюго до ул. Мариупольской).
Смотреть шоу можно с набережной Петра Великого (район Музея Мирового океана).
А вот на стороне острова Канта вблизи Философского моста проходы будут закрыты в целях безопасности, так что посмотреть шоу с этой стороны будет проблематично.
На время проведения фестиваля будут недоступны пешеходная часть эстакадного моста со стороны ДС «Юность», а также сам Философский мост.
Вход свободный.