Воронежские полицейские показали школьникам патрульную технику

В Воронеже и области сотрудники МВД в каникулы проводят различные образовательные мероприятия для школьников.
В рамках акции «Знатоки ПДД» в гимназии имени Басова прошла игра-эстафета, где ребята отвечали на вопросы викторины о правилах перехода дороги и демонстрировали ловкость в фигурном вождении на самокатах и велосипедах.
Кульминацией мероприятия стала возможность вблизи познакомиться со специальным транспортом мотоциклетного подразделения ДПС. Дети внимательно осмотрели патрульные мотоциклы и автомобиль, а также получили ответы на все свои вопросы от сотрудников полиции.
В Борисоглебске на базе детского лагеря «Заря» была организована акция «Каникулы с Общественным советом» для отдыхающих ребят. Зрелищной частью программы стала демонстрация навыков служебной собаки под руководством кинолога. Школьники наблюдали за процессом обнаружения условных взрывчатых веществ, оценив взаимодействие специалиста и его четвероногого напарника. Также ребятам представился шанс детально изучить средства индивидуальной защиты — бронежилеты и шлемы, узнать об их функциях и примерить экипировку.
Живой интерес вызвало и знакомство с оборудованием полицейского автомобиля: детям наглядно показали его спецоснащение и разъяснили, как эта техника используется в повседневных оперативных задачах.
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