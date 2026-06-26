Воронежские полицейские показали школьникам патрульную технику

В Борисоглебске на базе детского лагеря «Заря» была организована акция «Каникулы с Общественным советом» для отдыхающих ребят. Зрелищной частью программы стала демонстрация навыков служебной собаки под руководством кинолога. Школьники наблюдали за процессом обнаружения условных взрывчатых веществ, оценив взаимодействие специалиста и его четвероногого напарника. Также ребятам представился шанс детально изучить средства индивидуальной защиты — бронежилеты и шлемы, узнать об их функциях и примерить экипировку.