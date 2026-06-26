Экс-глава вышел за площадь

В итоге суд первой инстанции с позицией ответчиков не согласился. Как указано в мотивировочной части решения, для приобретения права на земельный участок для эксплуатации объектов недвижимости определенной площади предприниматель должен был доказать, что ему необходим надел именно этого размера. Таких доказательств представлено не было. Напротив, в ходе землеустроительной экспертизы было установлено, что участок предоставлен в аренду ответчику в размере, существенно превышающем площадь здания на нем и необходимом для его эксплуатации. Так, суд признал недействительным договор аренды и применил последствия недействительности сделки, обязав Руслана Волика возвратить земельный участок администрации.