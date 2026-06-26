Какой сегодня праздник: День молодёжи России

День рождения банкомата приурочен к дате запуска первого в мире банкомата по выдаче наличных денег. Первый банкомат был установлен 27 июня 1967 года в Лондоне, в отделении банка Barclays. Его изобретатель — шотландец Джон Шепард‑Баррон. Идея пришла к нему случайно: однажды он не смог снять деньги из‑за закрытого банка и решил создать устройство, выдающее наличные круглосуточно. Первый банкомат работал не с банковскими картами, а со специальными чеками (их нужно было заранее получить в банке); позволял снять только 10 фунтов за раз (технологии тогда не позволяли проверять остаток на счёте). Первый банкомат в России появился в 1994 году в московском продовольственном магазине «Новоарбатский». Сегодня в России счёт банкоматов идёт на десятки тысяч, хотя их роль постепенно снижается из‑за роста популярности мобильных приложений и онлайн‑банкинга.