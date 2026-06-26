Какой сегодня праздник: День молодёжи России

День молодежи — официальный праздник в России, посвящённый молодому поколению. День советской молодёжи учредили в период хрущёвской оттепели, чтобы подчеркнуть роль молодёжи в строительстве коммунизма. Праздник сочетал массовые гулянья с идеологической составляющей: проводились собрания, трудовые и спортивные соревнования, награждения. Президент Борис Ельцин в 1993 году официально включил праздник в перечень государственных и установил дату 27 июня. Идеологическая составляющая ушла, акцент сместился на концерты и творческие выступления. С 2023 года День молодёжи отмечают в последнюю субботу июня. Это сделано для того, чтобы праздник всегда выпадал на выходной день. Кстати, согласно закону «О молодёжной политике» 2020 года, к молодёжи относятся граждане от 14 до 35 лет включительно.
Всемирный день рыболовства посвящён работникам рыбного промысла, а также любителям рыбалки. Праздник берёт начало в 1984 году, когда в Риме прошла Международная конференция по развитию и регулированию рыболовства. Это одно из древнейших занятий человечества: археологи нашли крючки возрастом более 23 000 лет на острове Окинава в Японии. В Древнем Китае рыбу ловили с помощью ручных бакланов — птиц с ошейниками, мешавшими проглатывать добычу. По данным Росрыболовства, в 2025 году российские рыбаки выловили 4 638,7 тыс. тонн водных биоресурсов.
День рождения банкомата приурочен к дате запуска первого в мире банкомата по выдаче наличных денег. Первый банкомат был установлен 27 июня 1967 года в Лондоне, в отделении банка Barclays. Его изобретатель — шотландец Джон Шепард‑Баррон. Идея пришла к нему случайно: однажды он не смог снять деньги из‑за закрытого банка и решил создать устройство, выдающее наличные круглосуточно. Первый банкомат работал не с банковскими картами, а со специальными чеками (их нужно было заранее получить в банке); позволял снять только 10 фунтов за раз (технологии тогда не позволяли проверять остаток на счёте). Первый банкомат в России появился в 1994 году в московском продовольственном магазине «Новоарбатский». Сегодня в России счёт банкоматов идёт на десятки тысяч, хотя их роль постепенно снижается из‑за роста популярности мобильных приложений и онлайн‑банкинга.