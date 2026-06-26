На студентку из Чайковского завели дело за передачу банковской карты мошенникам

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Чайковского. Первокурсницу подозревают в незаконном обороте средств платежей.
По версии следствия, в конце 2025 года — начале 2026 года девушка оформила банковский счет и получила дебетовую карту. Позже она передала карту неизвестному человеку вместе с данными для входа в личный кабинет и проведения операций.
За это студентке пообещали вознаграждение в размере 7 тысяч рублей, однако фактически она получила только 1 тысячу рублей.
Как установили правоохранители, уже в день передачи карту использовали при совершении мошенничества. В Вологодской области злоумышленники похитили у местного жителя 90 тысяч рублей, после чего часть украденных средств была переведена на счет, оформленный на девушку из Чайковского.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.