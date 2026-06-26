Борисоглебск в Воронежской области стал побратимом Бобруйска

По данным региональных властей, на форуме было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и ГК «БелИнжиниринг». Подписи под документом поставили первый вице-премьер облправительства Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать «дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона».