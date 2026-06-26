Дом купца Аносова в Тамбове продают за 1 рубль

Инвестору необходимо до 28 апреля 2027-го разработать научно-проектную документацию по реставрации и приспособлению объекта для современного использования, пройти госэкспертизу и согласовать документацию с органом охраны ОКН, а также — выполнить полный комплекс работ по сохранению объекта (реставрация и приспособление) и установить информационную надпись на здании.