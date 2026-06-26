В Оренбургской области обновили отделение районной больницы

Современное реабилитационное оборудование появилось в 2026 году в Новосергиевской районной больнице в Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Благодаря обновлению материально-технической базы врачи отделения реабилитации Новосергиевской районной больницы могут использовать в своей работе аппарат для электростимуляции глубоких мышц и прикроватный велоэргометр, помогающий пациентам на ранних этапах восстановления. Поступившие дидактические материалы применяют для развития мелкой моторики и возвращения навыков самообслуживания после инсультов. Ультрафиолетовый облучатель и ингаляторы укрепляют здоровье и помогают предотвратить осложнения, а терапевтический массажный стол обеспечивает комфортные условия для занятий с пациентами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.