Путин подписал закон о создании Белгородского военного суда

Белгородский гарнизонный военный суд, прекративший свою работу в 2007 году из-за снижения судебной нагрузки, будет восстановлен. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
В настоящее время воинские части и учреждения ВС РФ, а также иные воинские формирования, расположенные на территории Белгородской области, подсудны Курскому гарнизонному военному суду. Это приводит к существенной перегрузке судей данного суда. Создание Белгородского гарнизонного военного суда позволит, помимо прочего, значительно снизить эту нагрузку.
Согласно новому закону, Белгородский гарнизонный военный суд будет отвечать за территорию Белгородской области, а Курский гарнизонный военный суд — за Курскую область.
Деятельность Белгородского гарнизонного военного суда начнется, когда будет назначено не менее половины от необходимого числа судей.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.