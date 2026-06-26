Путин подписал закон о создании Белгородского военного суда

В настоящее время воинские части и учреждения ВС РФ, а также иные воинские формирования, расположенные на территории Белгородской области, подсудны Курскому гарнизонному военному суду. Это приводит к существенной перегрузке судей данного суда. Создание Белгородского гарнизонного военного суда позволит, помимо прочего, значительно снизить эту нагрузку.