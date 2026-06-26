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На трассе под Ростовом легковой автомобиль врезался в грузовик, водитель погиб

В Ростовской области водитель не справился с управлением и влетел на машине в «КамАЗ».

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области случилась авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает в телеграм — канале Госавтоинспекция региона.

Трагедия случилась в пятницу, в 12 часов, на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни». По предварительным данным, 69-летний водитель за рулем «Фольксвагена Тигуан» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в припаркованный «КамАЗ». В результате ДТП мужчина погиб.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении ведомства.

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