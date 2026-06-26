На трассе под Ростовом легковой автомобиль врезался в грузовик, водитель погиб

Трагедия случилась в пятницу, в 12 часов, на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни». По предварительным данным, 69-летний водитель за рулем «Фольксвагена Тигуан» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в припаркованный «КамАЗ». В результате ДТП мужчина погиб.