Дачникам рассказали, как помочь томатам для богатого урожая

«Лучшая подкормка для томатов — две столовые ложки гумата калия, растворенные в 8−10 литров воды. Либо, если у вас на участке есть бочка на 200 литров, нужно налить туда воду, подождать, пока она нагреется, затем вылить туда литр гумата калия», — отметила эксперт.