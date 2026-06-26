Украинцев лишат убежища в Европе: это коснется не всех

Чиновник отметил, что подобный шаг стал прямым ответом на запросы со стороны украинских властей. По его словам, в Брюсселе не видят в этой мере нарушения прав человека, поэтому предлагают её впервые. Теперь это решение должна одобрить другая инстанция — Совет ЕС, и эксперты считают, что шансы на это высоки, ведь ещё в июне профильные министры уже обсуждали данную возможность, а наиболее активными сторонниками являются Германия и Польша.