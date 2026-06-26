В Новолакском районе Дагестана отремонтируют 2 школы

Школы в селах Новокули и Тухчар в Дагестане обновят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Новолакского района.
Специалисты отремонтируют образовательные учреждения внутри и снаружи, в том числе помещения пищеблоков, спортзалы, учебные кабинеты, входные группы. Кроме того, планируется провести благоустройство прилегающих территорий. А в Тухчарской школе дополнительно собираются построить теплый туалет. Завершить работы намерены до сентября.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.