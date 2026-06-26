Путин поручил установить памятник Александру Меншикову в Санкт-Петербурге

Установить памятник предложил художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. «Меншиков руководил строительством города на Неве, был первым его губернатором. Появление этого памятника приблизит петербуржцев и гостей города к великой истории нашего Отечества», — сказал господин Эйфман на заседании Совета по культуре 25 марта.