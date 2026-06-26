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Путин поручил установить памятник Александру Меншикову в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга и Российскому военно-историческому обществу установить памятник первому генерал-губернатору города Александру Меншикову. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Памятник должен быть установлен до 20 сентября 2027 года.

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга и Российскому военно-историческому обществу установить памятник первому генерал-губернатору города Александру Меншикову. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Памятник должен быть установлен до 20 сентября 2027 года.

Установить памятник предложил художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. «Меншиков руководил строительством города на Неве, был первым его губернатором. Появление этого памятника приблизит петербуржцев и гостей города к великой истории нашего Отечества», — сказал господин Эйфман на заседании Совета по культуре 25 марта.

Борис Эйфман предложил в качестве места для памятника площадь вблизи Биржевого моста рядом со строящимся зданием Театра балета. Владимир Путин поддержал предложенную локацию.