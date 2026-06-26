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Оман предупредил ЕС, что введет плату за проход через Ормузский пролив

Европе придется раскошелиться, если она захочет избежать энергетического кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Оман предупредил Европу о возможном введении платы за проход через Ормузский пролив из-за невозможности вернуться к прежнему статусу после бомбардировок США Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Оманские власти пообещали соблюдать международное морское право, но могут взимать плату за услуги по очистке пролива и помощи судам. Степень обязательности платежей неясна. Государство изучает системы регулирования судоходства в разных регионах мира, включая Малаккский пролив, где действуют обязательные платежи за проход судов.

Теперь Европе придется раскошелиться, если Брюссель попытается избежать энергетического кризиса путем доставки топлива через Ормузский пролив. Ранее США заявили об окончании блокировки Ормузского пролива. Тегеран же не спешит заявлять об полном открытии пути до исчезновения угрозы Ливану.

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