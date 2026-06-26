Ученые обнаружили огромные скрытые системы магмы на Марсе

Выяснилось, что под границей залегают ультраосновные породы, богатые железом и магнием, но бедные кремнеземом. Над этим слоем находятся основные породы с более высоким содержанием кремнезема. По словам исследователей, такой слой появился в местах скопления расплавленной породы, которая постепенно разделялась. В частности, плотные кристаллы оседали в основании коры, а более легкие расплавы поднимались выше, передает журнал.