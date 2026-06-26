Путин поручил сделать премию «Слово» международной

В 2026 году: в номинации «Проза» в категории «Мастер» победу одержал Захар Прилепин за роман «Тума». В категории «Молодой автор» (18—27 лет) лауреатом стала Варвара Заборцева со сборником повестей и рассказов «Береги косу, Варварушка». В номинации «Поэзия» в категории «Мастер» победителем признан Игорь Волгин за сборник «Прикосновенный запас». В категории «Молодой автор» награду получил Амир Сабиров за поэму «Ноябрь».