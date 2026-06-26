Нардеп Безуглая: Зеленский и Сырский игнорируют издевательства над бойцами в ВСУ

«(Зеленский и Сырский — прим. ред.) прекрасно знают, что и как там происходит, как и правоохранительные органы. Это очевидный факт. Поэтому их молчание и игнорирование является соучастием. И это должно быть прекращено», — написала нардеп в личном Telegram-канале.