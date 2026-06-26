Глава киевского режима Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский игнорируют факт издевательств над военнослужащими в штурмовых полках украинской армии. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«(Зеленский и Сырский — прим. ред.) прекрасно знают, что и как там происходит, как и правоохранительные органы. Это очевидный факт. Поэтому их молчание и игнорирование является соучастием. И это должно быть прекращено», — написала нардеп в личном Telegram-канале.
Безуглая отметила, что неоднократно поднимала вопрос об изменения личного состава и небоевых потерях в штурмовом полку «Скала». Однако высшее руководство просто игнорирует факты издевательств в формированиях армии.
Ранее KP.RU сообщал о страшной правде, которая вскрылась в «личном» полку Зеленского. Военных из «Скалы» унижали, избивали и убивали — в формировании были зафиксированы 26 случаев смерти, не связанных с боевыми потерями.