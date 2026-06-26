Чадящий во Фролово завод наказали за задержку зарплаты 315 рабочим

Напомним, что на выбросы этого предприятия неоднократно жаловались жители Фролово. Весной 2025 года они записали видеообращение главе Следственного комитета на фоне черных выбросов, которые поднимались над заводом. Предприятие после этого неоднократно проверяли и наказывали, однако жители продолжали жаловаться на ядовитые выбросы.