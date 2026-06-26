Проезд по Восточному обходу в Нижнем Новгороде может стать платным

31,8 млрд рублей будут стоить работы по возведению Восточного обхода в Нижнем Новгороде. При этом проезд может стать платным. Об этом сообщили в NewsNN со ссылкой на ГУАД региона.
Работы планируют завершить за 39 месяцев. Решение о взимании платы за проезд примут за 60 дней до финала строительства.
Госэкспертиза уже одобрила все восемь этапов первой очереди строительства. Дорога на этом этапе протянется на 14,9 км. Также планируется обновить набережную Гребного канала между Казанским и Лысогорским съездами.
Проектирование двух оставшихся очередей планируется после подписания концессионного соглашения.
Ранее сообщалось, что 21 участок изымают для Восточного обхода под Нижним Новгородом.