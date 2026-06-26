Прораба из Воронежской области оштрафовали за работу иностранцев без нужных документов

В Хохольском районе оштрафовали старшего прораба строительной компании «ДСФ СпецДорСервис» за нарушение миграционных правил. Как установили в районном суде, 5 июня он поставил двух граждан Узбекистана на подготовку тротуара под укладку асфальта. Патенты у рабочих были, но их выдали в другом субъекте России, а по закону это не дает права работать на территории нашего региона. Такие требования прописаны в федеральном миграционном законодательстве. Об этом 26 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.