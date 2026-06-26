В Ростове-на-Дону один человек пострадал из-за непогоды

В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия ливня с градом и сильным ветром, начавшегося днем 26 июня. К работам привлечены шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад от администраций районов города, а также силы ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.