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Главные новости за 26 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле известно о видеообращении воронежского ветерана СВО Александра Лунина к Владимиру Путину. Однако, по словам господина Пескова, детально с содержанием ролика в Кремле не знакомы. В обращении накануне военнослужащий потребовал встречи с президентом и пожаловался на жестокое обращение с участниками спецоперации.

Источник: Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле известно о видеообращении воронежского ветерана СВО Александра Лунина к Владимиру Путину. Однако, по словам господина Пескова, детально с содержанием ролика в Кремле не знакомы. В обращении накануне военнослужащий потребовал встречи с президентом и пожаловался на жестокое обращение с участниками спецоперации.

На форуме регионов в Минске дали старт строительству стадиона в Воронеже. Процедуру отбора концессионера для возведения нового стадиона ФК «Факел» на месте снесенного Центрального стадиона профсоюзов правительство Воронежской области запустило в апреле этого года. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. был инициирован структурой белорусского холдинга ООО «Стройинжиниринг».

Президент назначил белгородского экс-губернатора Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Ранее комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал отозвать Михаила Шургалина, занимавшего пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии с мая 2022-го, и назначить на этот пост господина Гладкова.

В Липецкой области продлили ограничения на продажу топлива. Изначально ограничения должны были действовать с 23 по 28 июня включительно. Ограничения касаются объема отпуска бензина: физлица могут приобретать не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля.

Средняя цена бензина АИ-95 выросла в Курской области до 74,5 ₽ Рост по итогам предыдущей недели аналитики оценивают в 2,6%. Также в регионе отмечен значительный рост цен на АИ-92 — 4% за неделю.

В Орле отправили в СИЗО бывшего помощника военного прокурора Игоря Кондратенко. Он пробудет под стражей как минимум два месяца. Игоря Кондратенко задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки.

Дом купца Аносова в Тамбове продают за 1 ₽ Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Деревянный дом представляет собой образец исторической застройки старого Тамбова — он принадлежал известному благотворителю начала XX века Александру Аносову.

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