Главные новости за 26 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле известно о видеообращении воронежского ветерана СВО Александра Лунина к Владимиру Путину. Однако, по словам господина Пескова, детально с содержанием ролика в Кремле не знакомы. В обращении накануне военнослужащий потребовал встречи с президентом и пожаловался на жестокое обращение с участниками спецоперации.