На Дону мужчина убил сожительницу во время пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области. Трагедия развернулась в одной из квартир дома на улице Карла Маркса в Гуково. Пара распивала алкоголь, после чего между ними вспыхнула бытовая ссора. Мужчина вышел из себя: сначала он стал душить возлюбленную, а затем начал жестоко избивать ее руками и ногами. От полученных тяжелых увечий женщина скончалась на месте. Совершив преступление, злоумышленник попытался скрыться, но долго пробегать ему не пришлось. Уже на следующий день стражи порядка вычислили и задержали беглеца. Теперь ему грозит серьезный тюремный срок. Следователи уже подготовили документы, чтобы отправить подозреваемого за решетку до окончания всех проверок и вынесения судебного приговора.