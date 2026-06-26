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Эксперт Бабушкин: Использование бензина Евро-3 является большим риском

Эксперт Андрей Бабушкин рассказал, что октановое число никак не привязано к экологическому классу: Евро-3, как и Евро-5, может иметь марки АИ 92, АИ 95 или АИ 98. Однако использование Евро-3 является большим техническим риском для автомобиля, который рассчитан на Евро-5.

Эксперт Андрей Бабушкин рассказал, что октановое число никак не привязано к экологическому классу: Евро-3, как и Евро-5, может иметь марки АИ 92, АИ 95 или АИ 98. Однако использование Евро-3 является большим техническим риском для автомобиля, который рассчитан на Евро-5.

— Кратковременное использование бензина Евро-3 не приведет к мгновенной поломке двигателя. Однако при постоянной эксплуатации автомобиля на таком топливе риск негативных последствий существенно возрастает, — отметил эксперт.

Так, по его словам, повышается износ двигателя, могут повредиться свечи зажигания. При этом появляются проблемы с системой очистки выхлопных газов, а сама экологичность автомобиля снижается, передает Autonews.ru.

Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с характеристиками «Евро-3». Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле и окружающей среде, «ВМ» узнала у эксперта.

В российских регионах вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в связи с атаками ВСУ на НПЗ, повышенным спросом потребителей и проблемами с логистикой. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, действительно ли в РФ сейчас наступил топливный кризис.

Пресс-служба РЖД в свою очередь заявила, что компания обеспечивает бесперебойные поставки нефтепродуктов в регионы России. Сотрудники также ведут мониторинг на всем маршруте поставок, чтобы своевременно доставлять цистерны с нефтепродуктами.