Эксперт Бабушкин: Использование бензина Евро-3 является большим риском

Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с характеристиками «Евро-3». Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле и окружающей среде, «ВМ» узнала у эксперта.