В США захотели принять ЧМ-2038

США готовы подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2038 году. Об этом сообщил сполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам проведения ЧМ-2026 Эндрю Джулиани, чьи слова передает «Би-би-си».
Он уточнил, что это может произойти, если число команд в турнире возрастет с 32 до 48.
«Если учесть, что в какой-то момент ЧМ может расшириться до 64 команд, я думаю, что США справятся с такой задачей», — заявил Джулиани.
Он отметил, что на сегодняшний день необходимо успешно провести нынешний чемпионат мира по футболу, который завершится 19 июля, прежде чем подавать новую заявку.
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