В США захотели принять ЧМ-2038

США готовы подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2038 году. Об этом сообщил сполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам проведения ЧМ-2026 Эндрю Джулиани, чьи слова передает «Би-би-си».