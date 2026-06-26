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В США захотели принять ЧМ-2038

США готовы подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2038 году.

США готовы подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2038 году. Об этом сообщил сполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам проведения ЧМ-2026 Эндрю Джулиани, чьи слова передает «Би-би-си».

Он уточнил, что это может произойти, если число команд в турнире возрастет с 32 до 48.

«Если учесть, что в какой-то момент ЧМ может расшириться до 64 команд, я думаю, что США справятся с такой задачей», — заявил Джулиани.

Он отметил, что на сегодняшний день необходимо успешно провести нынешний чемпионат мира по футболу, который завершится 19 июля, прежде чем подавать новую заявку.

Мировое первенство по футболу началось 11 июня. Соревнования проходят на территории трех стран: США, Мексики и Канады. Титул действующего чемпиона принадлежит сборной Аргентины, которая завоевала его, обыграв Францию в финале предыдущего турнира в 2022 году.

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