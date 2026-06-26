В Рязани для старшего поколения прошел праздник «Здравствуй, лето!»

Творческой частью программы стал мастер-класс по росписи значков акриловыми красками, а также обучение игре в популярную карточную игру «Уно». Особое место в программе занял духовно-просветительский блок: воспитанники школы семьи «Родная душа» совместно с диаконом Дионисием Сидоренко провели мастер-класс по колокольному звону. Кульминацией праздника стал концерт на летней сцене. Завершилось мероприятие кофе-брейком, где участники смогли поделиться впечатлениями и пообщаться в неформальной обстановке.