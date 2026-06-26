В Рязани для старшего поколения прошел праздник «Здравствуй, лето!»

Праздник «Здравствуй, лето!» состоялся на площадке Рязанского геронтологического центра имени П. А. Мальшина в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.
На мероприятии работали интерактивные площадки различной направленности. Психолог провела занятия в «Школе памяти» с упражнениями для развития когнитивных способностей. Специалист по связям с общественностью познакомила участников с правилами старинной русской игры в городки. Медицинская сестра по массажу показала комплекс общеукрепляющей гимнастики.
Творческой частью программы стал мастер-класс по росписи значков акриловыми красками, а также обучение игре в популярную карточную игру «Уно». Особое место в программе занял духовно-просветительский блок: воспитанники школы семьи «Родная душа» совместно с диаконом Дионисием Сидоренко провели мастер-класс по колокольному звону. Кульминацией праздника стал концерт на летней сцене. Завершилось мероприятие кофе-брейком, где участники смогли поделиться впечатлениями и пообщаться в неформальной обстановке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.