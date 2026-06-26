Украинский боксер Александр Усик отказался от трех чемпионских поясов

На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) 39-летний спортсмен сообщил, что хочет дать возможность другим боксерам побороться за эти титулы. «Я освобождаю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще “последний танец”», — заявил он в видеообращении.