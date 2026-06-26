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Украинский боксер Александр Усик отказался от трех чемпионских поясов

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионских поясов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионских поясов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) 39-летний спортсмен сообщил, что хочет дать возможность другим боксерам побороться за эти титулы. «Я освобождаю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще “последний танец”», — заявил он в видеообращении.

Представитель украинского боксера Сергей Лапин 25 июня газете Mirror сказал, что до конца недели Александр Усик может объявить о завершении карьеры. Свой последний поединок Усик провел 23 мая. Он техническим нокаутом в 11-м раунде победил нидерландского кикбоксера Рика Верхувена. Бой прошел на территории комплекса пирамид в Гизе. Усик защитил чемпионский титул WBC.