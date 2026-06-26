В двух районах Мурманской области улучшат качество мобильной связи

Качество мобильной связи планируют улучшить в 2026 году в Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области, сообщили в центре информационных технологий региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В процессе улучшения качества мобильной связи в районах Мурманской области участвует компания «МегаФон». Например, ранее при поддержке предприятия в малых населенных пунктах Ковдорского округа было установлено новое телеком-оборудование. На площадке Петербургского международного экономического форума 2026 года между правительством Мурманской области и компанией было заключено соглашение о взаимодействии.
Как отметил губернатор Андрей Чибис, улучшение качества связи особенно актуально в регионе в связи с ростом внутреннего туризма, увеличением транспортной активности, развитием региона как крупного логистического центра.
«“МегаФон” — надежный партнер Мурманской области. Мы намерены продолжать сотрудничество, ключевым вопросом для нас остается обеспечение связью отдаленных населенных пунктов. Современные технологии должны работать на благо северян, их комфорта и качества жизни, а также стабильной работы всех государственных структур», — подчеркнул Андрей Чибис.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.