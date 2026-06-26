«Страна — хаос»: фанат-безбилетник раскрыл изнанку ЧМ-2026

Здесь кроется важный момент. Мексика не стала внезапно безопаснее или опаснее из-за чемпионата мира. Просто в дни мундиаля социальные проблемы отходят на второй план перед лицом общего праздника. Местные жители и туристы настроены на футбол, поэтому криминогенная обстановка в зонах притяжения болельщиков выравнивается. Но стоит сделать шаг в сторону от туристических маршрутов — и ты попадаешь в суровую реальность развивающейся страны со всеми её болями. Фан-зона работает как генератор позитива, но она не решает системных проблем государства.